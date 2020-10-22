Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 671 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 44.295.240.000 8,77 ASELSAN 41.815.200.000 2,79 Enka İnşaat 41.104.000.000 0,94 Koç Holding 38.444.214.438 0,94 Turkcell 35.640.000.000 1,82 Ford Otosan 34.038.270.000 8,20 Ereğli Demir Çelik 33.985.000.000 0,84 Garanti Bankası 29.820.000.000 0,51 Akbank 26.624.000.000 0,46 Türk Telekom 26.215.000.000 2,45 İş Bankası (C) 24.749.835.000 0,39 İskenderun Demir Çelik 22.330.000.000 1,02 Şişe Cam 20.952.384.144 1,37 Tüpraş 19.920.847.360 1,97 Arçelik 19.244.739.278 1,80 Yapı ve Kredi Bankası 19.005.865.389 0,43 Sabancı Holding 17.506.665.728 0,50 Vakıflar Bankası 16.052.108.434 0,37 Türk Hava Yolları 14.352.000.000 0,35 Tofaş Oto Fabrikası 13.910.000.000 3,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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