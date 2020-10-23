Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

23.10.2020 13:27
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 667 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 667 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 43.566.600.000 8,63
ASELSAN 41.496.000.000 2,77
Enka İnşaat 40.320.000.000 0,92
Koç Holding 38.266.701.575 0,94
Turkcell 36.322.000.000 1,86
Ereğli Demir Çelik 34.895.000.000 0,87
Ford Otosan 34.318.998.000 8,27
Garanti Bankası 29.568.000.000 0,51
Akbank 26.312.000.000 0,46
Türk Telekom 26.145.000.000 2,44
İş Bankası (C) 24.614.835.900 0,39
İskenderun Demir Çelik 22.562.000.000 1,03
Şişe Cam 20.983.016.285 1,37
Tüpraş 19.920.847.360 1,97
Arçelik 18.825.787.791 1,76
Yapı ve Kredi Bankası 18.752.453.850 0,43
Sabancı Holding 17.261.817.256 0,50
Vakıflar Bankası 15.895.883.534 0,36
Türk Hava Yolları 14.365.800.000 0,35
Tofaş Oto Fabrikası 13.860.000.000 3,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

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