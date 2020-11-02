Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 602 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.289.600.000
|8,18
|Enka İnşaat
|40.600.000.000
|0,93
|ASELSAN
|40.356.000.000
|2,50
|Ford Otosan
|39.477.375.000
|8,27
|Koç Holding
|36.314.060.076
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|33.355.000.000
|0,83
|Turkcell
|32.824.000.000
|1,68
|Garanti Bankası
|28.014.000.000
|0,46
|Akbank
|25.116.000.000
|0,43
|İş Bankası (C)
|23.219.845.200
|0,37
|Türk Telekom
|22.785.000.000
|2,13
|İskenderun Demir Çelik
|21.779.000.000
|0,99
|Şişe Cam
|19.053.191.429
|0,87
|Tüpraş
|18.869.086.720
|1,86
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,40
|Arçelik
|18.028.428.509
|1,42
|Sabancı Holding
|16.955.756.667
|0,49
|Vakıflar Bankası
|14.997.590.361
|0,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.340.000.000
|3,75
|Sasa Polyester
|12.649.200.000
|5,02
- Kaynak: AA
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