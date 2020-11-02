Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 589 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 40.803.840.000 8,08 Enka İnşaat 40.320.000.000 0,92 ASELSAN 40.196.400.000 2,49 Ford Otosan 39.301.920.000 8,23 Koç Holding 36.440.854.979 0,89 Ereğli Demir Çelik 34.650.000.000 0,86 Turkcell 33.132.000.000 1,70 Garanti Bankası 27.762.000.000 0,46 Akbank 25.064.000.000 0,43 İş Bankası (C) 23.219.845.200 0,37 Türk Telekom 23.100.000.000 2,16 İskenderun Demir Çelik 22.069.000.000 1,01 Şişe Cam 19.482.041.397 0,89 Tüpraş 18.869.086.720 1,86 Yapı ve Kredi Bankası 18.499.042.312 0,40 Arçelik 17.771.651.792 1,40 Sabancı Holding 17.241.413.217 0,50 Vakıflar Bankası 14.958.534.137 0,34 Tofaş Oto Fabrikası 13.420.000.000 3,78 Türk Hava Yolları 12.985.800.000 0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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