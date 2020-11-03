Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 587 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 41.411.040.000 8,20 Enka İnşaat 40.040.000.000 0,91 ASELSAN 39.489.600.000 2,45 Ford Otosan 37.687.734.000 7,90 Koç Holding 37.277.701.335 0,92 Ereğli Demir Çelik 35.210.000.000 0,88 Turkcell 33.682.000.000 1,72 Garanti Bankası 29.190.000.000 0,48 Akbank 26.208.000.000 0,44 İş Bankası (C) 24.299.838.000 0,38 Türk Telekom 23.240.000.000 2,17 İskenderun Demir Çelik 22.214.000.000 1,01 Yapı ve Kredi Bankası 19.681.629.492 0,42 Şişe Cam 19.604.569.959 0,90 Tüpraş 19.194.631.680 1,99 Sabancı Holding 17.812.726.318 0,51 Arçelik 17.798.680.920 1,40 Vakıflar Bankası 15.622.489.960 0,36 Tofaş Oto Fabrikası 13.530.000.000 3,81 Türk Hava Yolları 13.137.600.000 0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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