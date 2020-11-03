Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 587 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.411.040.000
|8,20
|Enka İnşaat
|40.040.000.000
|0,91
|ASELSAN
|39.489.600.000
|2,45
|Ford Otosan
|37.687.734.000
|7,90
|Koç Holding
|37.277.701.335
|0,92
|Ereğli Demir Çelik
|35.210.000.000
|0,88
|Turkcell
|33.682.000.000
|1,72
|Garanti Bankası
|29.190.000.000
|0,48
|Akbank
|26.208.000.000
|0,44
|İş Bankası (C)
|24.299.838.000
|0,38
|Türk Telekom
|23.240.000.000
|2,17
|İskenderun Demir Çelik
|22.214.000.000
|1,01
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.681.629.492
|0,42
|Şişe Cam
|19.604.569.959
|0,90
|Tüpraş
|19.194.631.680
|1,99
|Sabancı Holding
|17.812.726.318
|0,51
|Arçelik
|17.798.680.920
|1,40
|Vakıflar Bankası
|15.622.489.960
|0,36
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.530.000.000
|3,81
|Türk Hava Yolları
|13.137.600.000
|0,32
- Kaynak: AA
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