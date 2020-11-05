Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 633 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.805.720.000
|8,28
|Enka İnşaat
|41.776.000.000
|0,95
|ASELSAN
|39.717.600.000
|2,46
|Ford Otosan
|39.652.830.000
|8,31
|Koç Holding
|38.571.009.341
|0,95
|Ereğli Demir Çelik
|36.015.000.000
|0,90
|Turkcell
|33.946.000.000
|1,74
|Garanti Bankası
|29.148.000.000
|0,48
|Akbank
|26.052.000.000
|0,44
|İş Bankası (C)
|24.704.835.300
|0,39
|Türk Telekom
|24.080.000.000
|2,25
|İskenderun Demir Çelik
|22.533.000.000
|1,03
|Şişe Cam
|20.064.052.068
|0,92
|Tüpraş
|19.607.823.360
|2,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.597.158.979
|0,42
|Arçelik
|18.555.496.509
|1,46
|Sabancı Holding
|18.282.019.222
|0,50
|Vakıflar Bankası
|15.622.489.960
|0,36
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.880.000.000
|3,90
|Türk Hava Yolları
|13.510.200.000
|0,31
- Kaynak: AA
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