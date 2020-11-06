Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 633 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|42.336.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|41.957.520.000
|8,31
|Ford Otosan
|40.459.923.000
|8,48
|ASELSAN
|39.740.400.000
|2,46
|Koç Holding
|39.560.009.580
|0,91
|Ereğli Demir Çelik
|35.945.000.000
|0,89
|Turkcell
|35.420.000.000
|1,81
|Garanti Bankası
|29.190.000.000
|0,48
|Akbank
|26.000.000.000
|0,44
|İş Bankası (C)
|24.479.836.800
|0,39
|Türk Telekom
|23.975.000.000
|2,24
|İskenderun Demir Çelik
|22.446.000.000
|1,03
|Şişe Cam
|20.217.212.771
|0,93
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.512.688.466
|0,42
|Tüpraş
|19.432.529.920
|2,01
|Arçelik
|18.771.729.535
|1,48
|Sabancı Holding
|18.220.807.104
|0,50
|Vakıflar Bankası
|15.622.489.960
|0,36
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.900.000.000
|3,91
|Sasa Polyester
|13.537.300.000
|5,37
- Kaynak: AA
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