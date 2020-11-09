Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 676 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 43.653.204.000 9,15 Enka İnşaat 43.288.000.000 0,88 Bim Mağazalar 43.020.120.000 8,52 ASELSAN 40.629.600.000 2,52 Koç Holding 40.168.625.112 0,92 Ereğli Demir Çelik 38.255.000.000 0,95 Turkcell 35.574.000.000 1,75 Garanti Bankası 30.786.000.000 0,51 Akbank 27.248.000.000 0,46 İş Bankası (C) 25.739.828.400 0,40 Türk Telekom 24.395.000.000 2,28 İskenderun Demir Çelik 23.229.000.000 1,06 Şişe Cam 20.431.637.755 0,94 Yapı ve Kredi Bankası 20.357.393.594 0,44 Tüpraş 19.545.218.560 2,02 Arçelik 19.528.545.125 1,54 Sabancı Holding 18.465.655.576 0,51 Vakıflar Bankası 16.091.164.659 0,37 Tofaş Oto Fabrikası 14.410.000.000 4,05 Sasa Polyester 13.628.600.000 5,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim

Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak

Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti

Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak

Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek

Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu