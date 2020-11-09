Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 676 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|43.653.204.000
|9,15
|Enka İnşaat
|43.288.000.000
|0,88
|Bim Mağazalar
|43.020.120.000
|8,52
|ASELSAN
|40.629.600.000
|2,52
|Koç Holding
|40.168.625.112
|0,92
|Ereğli Demir Çelik
|38.255.000.000
|0,95
|Turkcell
|35.574.000.000
|1,75
|Garanti Bankası
|30.786.000.000
|0,51
|Akbank
|27.248.000.000
|0,46
|İş Bankası (C)
|25.739.828.400
|0,40
|Türk Telekom
|24.395.000.000
|2,28
|İskenderun Demir Çelik
|23.229.000.000
|1,06
|Şişe Cam
|20.431.637.755
|0,94
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.357.393.594
|0,44
|Tüpraş
|19.545.218.560
|2,02
|Arçelik
|19.528.545.125
|1,54
|Sabancı Holding
|18.465.655.576
|0,51
|Vakıflar Bankası
|16.091.164.659
|0,37
|Tofaş Oto Fabrikası
|14.410.000.000
|4,05
|Sasa Polyester
|13.628.600.000
|5,41
- Kaynak: AA
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