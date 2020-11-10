Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

10.11.2020 18:55
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 681 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 681 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 42.577.728.260 0,98
Bim Mağazalar 41.896.800.000 7,79
Enka İnşaat 41.608.000.000 0,85
Ford Otosan 41.161.743.000 8,62
ASELSAN 41.108.400.000 2,55
Ereğli Demir Çelik 40.495.000.000 1,01
Turkcell 33.836.000.000 1,67
Garanti Bankası 32.592.000.000 0,54
Akbank 29.432.000.000 0,50
İş Bankası (C) 27.809.814.600 0,43
Türk Telekom 24.710.000.000 2,30
İskenderun Demir Çelik 23.664.000.000 1,08
Yapı ve Kredi Bankası 21.539.980.774 0,46
Tüpraş 21.110.338.560 2,18
Şişe Cam 20.646.062.739 0,95
Sabancı Holding 19.302.221.187 0,53
Arçelik 18.852.816.920 1,48
Vakıflar Bankası 16.989.457.831 0,38
Türk Hava Yolları 15.870.000.000 0,36
Tofaş Oto Fabrikası 13.810.000.000 3,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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