Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 706 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.389.215.636
|0,99
|Bim Mağazalar
|41.987.880.000
|7,81
|ASELSAN
|41.929.200.000
|2,60
|Enka İnşaat
|41.664.000.000
|0,85
|Ford Otosan
|41.582.835.000
|8,71
|Ereğli Demir Çelik
|40.495.000.000
|1,01
|Turkcell
|34.232.000.000
|1,69
|Garanti Bankası
|32.886.000.000
|0,54
|Akbank
|29.796.000.000
|0,51
|İş Bankası (C)
|28.169.812.200
|0,44
|Türk Telekom
|25.550.000.000
|2,38
|İskenderun Demir Çelik
|23.925.000.000
|1,09
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.877.862.826
|0,47
|Tüpraş
|21.485.967.360
|2,22
|Şişe Cam
|20.737.959.160
|0,95
|Sabancı Holding
|19.261.413.109
|0,53
|Arçelik
|18.758.214.971
|1,48
|Vakıflar Bankası
|17.106.626.506
|0,39
|Türk Hava Yolları
|15.621.600.000
|0,36
|Sasa Polyester
|13.960.600.000
|5,54
- Kaynak: AA
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