Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 710 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.696.882.861
|1,05
|Bim Mağazalar
|43.020.120.000
|8,00
|Ford Otosan
|41.231.925.000
|8,64
|Enka İnşaat
|40.712.000.000
|0,83
|ASELSAN
|40.675.200.000
|2,52
|Ereğli Demir Çelik
|38.255.000.000
|0,95
|Garanti Bankası
|36.414.000.000
|0,60
|Turkcell
|35.002.000.000
|1,73
|Akbank
|31.512.000.000
|0,53
|İş Bankası (C)
|30.059.799.600
|0,46
|Türk Telekom
|26.565.000.000
|2,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.482.802.570
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|23.026.000.000
|1,05
|Tüpraş
|21.711.344.640
|2,25
|Sabancı Holding
|20.832.524.136
|0,57
|Şişe Cam
|20.401.005.614
|0,93
|Arçelik
|18.893.360.612
|1,49
|Vakıflar Bankası
|18.083.032.129
|0,41
|Türk Hava Yolları
|15.939.000.000
|0,36
|Coca Cola İçecek
|14.689.912.661
|1,71
- Kaynak: AA
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