Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 710 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.696.882.861 1,05 Bim Mağazalar 43.020.120.000 8,00 Ford Otosan 41.231.925.000 8,64 Enka İnşaat 40.712.000.000 0,83 ASELSAN 40.675.200.000 2,52 Ereğli Demir Çelik 38.255.000.000 0,95 Garanti Bankası 36.414.000.000 0,60 Turkcell 35.002.000.000 1,73 Akbank 31.512.000.000 0,53 İş Bankası (C) 30.059.799.600 0,46 Türk Telekom 26.565.000.000 2,48 Yapı ve Kredi Bankası 23.482.802.570 0,50 İskenderun Demir Çelik 23.026.000.000 1,05 Tüpraş 21.711.344.640 2,25 Sabancı Holding 20.832.524.136 0,57 Şişe Cam 20.401.005.614 0,93 Arçelik 18.893.360.612 1,49 Vakıflar Bankası 18.083.032.129 0,41 Türk Hava Yolları 15.939.000.000 0,36 Coca Cola İçecek 14.689.912.661 1,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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