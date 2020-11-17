Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 700 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.936.113.446 1,03 Bim Mağazalar 42.473.640.000 7,90 Ford Otosan 41.337.198.000 8,66 ASELSAN 40.287.600.000 2,50 Enka İnşaat 40.208.000.000 0,82 Ereğli Demir Çelik 38.150.000.000 0,95 Garanti Bankası 35.364.000.000 0,59 Turkcell 34.342.000.000 1,69 Akbank 31.148.000.000 0,53 İş Bankası (C) 29.474.803.500 0,46 Türk Telekom 26.215.000.000 2,44 İskenderun Demir Çelik 22.852.000.000 1,04 Yapı ve Kredi Bankası 22.553.626.928 0,48 Tüpraş 21.448.404.480 2,22 Sabancı Holding 20.669.291.821 0,57 Şişe Cam 20.094.684.208 0,92 Arçelik 19.096.079.073 1,50 Vakıflar Bankası 17.575.301.205 0,40 Türk Hava Yolları 15.828.600.000 0,36 Coca Cola İçecek 14.524.571.652 1,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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