Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 700 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.936.113.446
|1,03
|Bim Mağazalar
|42.473.640.000
|7,90
|Ford Otosan
|41.337.198.000
|8,66
|ASELSAN
|40.287.600.000
|2,50
|Enka İnşaat
|40.208.000.000
|0,82
|Ereğli Demir Çelik
|38.150.000.000
|0,95
|Garanti Bankası
|35.364.000.000
|0,59
|Turkcell
|34.342.000.000
|1,69
|Akbank
|31.148.000.000
|0,53
|İş Bankası (C)
|29.474.803.500
|0,46
|Türk Telekom
|26.215.000.000
|2,44
|İskenderun Demir Çelik
|22.852.000.000
|1,04
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.553.626.928
|0,48
|Tüpraş
|21.448.404.480
|2,22
|Sabancı Holding
|20.669.291.821
|0,57
|Şişe Cam
|20.094.684.208
|0,92
|Arçelik
|19.096.079.073
|1,50
|Vakıflar Bankası
|17.575.301.205
|0,40
|Türk Hava Yolları
|15.828.600.000
|0,36
|Coca Cola İçecek
|14.524.571.652
|1,69
- Kaynak: AA
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