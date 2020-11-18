Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 736 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.153.344.510
|1,06
|Bim Mağazalar
|42.898.680.000
|7,98
|Ereğli Demir Çelik
|41.860.000.000
|1,04
|ASELSAN
|41.404.800.000
|2,56
|Ford Otosan
|40.635.378.000
|8,51
|Enka İnşaat
|40.544.000.000
|0,82
|Garanti Bankası
|37.170.000.000
|0,61
|Turkcell
|34.936.000.000
|1,72
|Akbank
|32.604.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|30.779.794.800
|0,48
|Türk Telekom
|26.250.000.000
|2,45
|İskenderun Demir Çelik
|25.114.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.749.860.262
|0,53
|Tüpraş
|22.124.536.320
|2,29
|Sabancı Holding
|21.424.241.276
|0,59
|Şişe Cam
|20.462.269.895
|0,94
|Arçelik
|19.163.651.894
|1,51
|Vakıflar Bankası
|18.590.763.052
|0,42
|Türk Hava Yolları
|16.146.000.000
|0,37
|Coca Cola İçecek
|15.147.780.068
|1,76
- Kaynak: AA
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