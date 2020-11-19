Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 733 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.341.857.134
|1,04
|Bim Mağazalar
|42.686.160.000
|7,94
|ASELSAN
|41.313.600.000
|2,56
|Ereğli Demir Çelik
|40.810.000.000
|1,01
|Ford Otosan
|40.635.378.000
|8,51
|Enka İnşaat
|40.320.000.000
|0,82
|Garanti Bankası
|36.708.000.000
|0,61
|Turkcell
|34.826.000.000
|1,72
|Akbank
|32.084.000.000
|0,54
|İş Bankası (C)
|30.329.797.800
|0,47
|Türk Telekom
|26.495.000.000
|2,47
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.411.978.211
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|24.157.000.000
|1,10
|Tüpraş
|21.949.242.880
|2,27
|Sabancı Holding
|20.995.756.450
|0,58
|Şişe Cam
|20.278.477.052
|0,93
|Arçelik
|18.866.331.484
|1,49
|Vakıflar Bankası
|18.278.313.253
|0,41
|Türk Hava Yolları
|16.090.800.000
|0,37
|Coca Cola İçecek
|14.982.439.060
|1,74
- Kaynak: AA
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