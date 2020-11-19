Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 763 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 48.562.447.658 1,11 Bim Mağazalar 42.504.000.000 7,91 ASELSAN 41.655.600.000 2,58 Ford Otosan 41.056.470.000 8,60 Enka İnşaat 40.656.000.000 0,83 Ereğli Demir Çelik 40.075.000.000 1,00 Garanti Bankası 39.984.000.000 0,66 Turkcell 35.200.000.000 1,73 Akbank 33.644.000.000 0,57 İş Bankası (C) 31.094.792.700 0,48 Türk Telekom 27.825.000.000 2,59 Yapı ve Kredi Bankası 26.270.329.493 0,56 İskenderun Demir Çelik 24.099.000.000 1,10 Tüpraş 22.537.728.000 2,33 Sabancı Holding 22.281.210.927 0,61 Şişe Cam 20.615.430.598 0,94 Arçelik 19.447.457.740 1,53 Vakıflar Bankası 18.864.156.627 0,43 Türk Hava Yolları 16.159.800.000 0,37 Coca Cola İçecek 14.880.690.747 1,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Korona sırasını protesto etmek için soyunduğu iddia edilen adamın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı

İzolasyon kurallarına uymayan Rangers'lı 2 futbolcu 7'şer maç ceza aldı

Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" şartlı yanıt

Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı

Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı

Silahlı kavgada gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattı: Saatlerce acı çektim

Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi

YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı