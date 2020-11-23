??????? Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 809 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 49.171.063.190 1,13 Bim Mağazalar 42.443.280.000 7,90 ASELSAN 42.362.400.000 2,62 Ford Otosan 41.828.472.000 8,76 Enka İnşaat 40.600.000.000 0,83 Ereğli Demir Çelik 40.215.000.000 1,00 Garanti Bankası 39.102.000.000 0,65 Turkcell 35.420.000.000 1,75 Akbank 33.384.000.000 0,57 İş Bankası (C) 30.104.799.300 0,46 Türk Telekom 28.490.000.000 2,66 Yapı ve Kredi Bankası 25.763.506.416 0,55 İskenderun Demir Çelik 24.157.000.000 1,10 Tüpraş 22.525.207.040 2,33 Şişe Cam 21.993.876.923 1,01 Sabancı Holding 21.709.897.826 0,60 Arçelik 20.082.642.253 1,58 Vakıflar Bankası 18.746.987.952 0,42 Gübre Fabrikaları 16.783.500.000 29,56 Türk Hava Yolları 16.518.600.000 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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