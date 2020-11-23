Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

23.11.2020 13:33
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

??????? Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 809 milyar lira oldu.

??????? Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 809 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding49.171.063.1901,13
Bim Mağazalar42.443.280.0007,90
ASELSAN42.362.400.0002,62
Ford Otosan41.828.472.0008,76
Enka İnşaat40.600.000.0000,83
Ereğli Demir Çelik40.215.000.0001,00
Garanti Bankası39.102.000.0000,65
Turkcell35.420.000.0001,75
Akbank33.384.000.0000,57
İş Bankası (C)30.104.799.3000,46
Türk Telekom28.490.000.0002,66
Yapı ve Kredi Bankası25.763.506.4160,55
İskenderun Demir Çelik24.157.000.0001,10
Tüpraş22.525.207.0402,33
Şişe Cam21.993.876.9231,01
Sabancı Holding21.709.897.8260,60
Arçelik20.082.642.2531,58
Vakıflar Bankası18.746.987.9520,42
Gübre Fabrikaları16.783.500.00029,56
Türk Hava Yolları16.518.600.0000,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Piyasa, 190, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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