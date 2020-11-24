Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 866 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 48.334.216.833 1,11 Ford Otosan 43.688.295.000 9,15 ASELSAN 41.724.000.000 2,58 Bim Mağazalar 41.684.280.000 7,75 Ereğli Demir Çelik 40.285.000.000 1,00 Enka İnşaat 39.984.000.000 0,81 Garanti Bankası 38.010.000.000 0,63 Turkcell 34.694.000.000 1,71 Akbank 32.656.000.000 0,55 İş Bankası (C) 29.339.804.400 0,45 Türk Telekom 27.230.000.000 2,54 Yapı ve Kredi Bankası 25.087.742.313 0,54 İskenderun Demir Çelik 24.186.000.000 1,10 Tüpraş 22.562.769.920 2,33 Şişe Cam 21.534.394.815 0,99 Sabancı Holding 20.914.140.293 0,57 Arçelik 19.569.088.817 1,54 Vakıflar Bankası 18.161.144.578 0,41 Türk Hava Yolları 16.325.400.000 0,37 Coca Cola İçecek 15.770.988.484 1,84 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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