??????? Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 899 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 48.384.934.794 1,11 Ford Otosan 43.337.385.000 9,08 Bim Mağazalar 42.625.440.000 7,93 Ereğli Demir Çelik 41.615.000.000 1,03 ASELSAN 41.587.200.000 2,58 Enka İnşaat 39.760.000.000 0,81 Garanti Bankası 39.648.000.000 0,66 Turkcell 34.716.000.000 1,71 Akbank 33.696.000.000 0,57 İş Bankası (C) 30.869.794.200 0,48 Türk Telekom 27.475.000.000 2,56 Yapı ve Kredi Bankası 26.101.388.468 0,56 İskenderun Demir Çelik 25.085.000.000 1,15 Tüpraş 23.714.698.240 2,45 Şişe Cam 21.442.498.393 0,98 Sabancı Holding 20.914.140.293 0,57 Arçelik 19.569.088.817 1,54 Vakıflar Bankası 18.864.156.627 0,43 Gübre Fabrikaları 16.967.200.000 29,88 Türk Hava Yolları 16.698.000.000 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı! O anlar kamerada

Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı

Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti

CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti

Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş

Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı

Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi

Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam