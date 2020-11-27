Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 869 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.370.575.574
|1,09
|Bim Mağazalar
|42.412.920.000
|7,89
|Ford Otosan
|42.003.927.000
|8,80
|Ereğli Demir Çelik
|41.335.000.000
|1,03
|ASELSAN
|41.245.200.000
|2,55
|Enka İnşaat
|39.480.000.000
|0,80
|Garanti Bankası
|38.556.000.000
|0,64
|Turkcell
|34.584.000.000
|1,70
|Akbank
|33.176.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.599.796.000
|0,47
|Türk Telekom
|26.845.000.000
|2,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.256.683.339
|0,54
|İskenderun Demir Çelik
|24.853.000.000
|1,14
|Tüpraş
|23.576.967.680
|2,44
|Şişe Cam
|21.074.912.706
|0,97
|Sabancı Holding
|20.383.635.271
|0,56
|Arçelik
|19.339.341.227
|1,52
|Vakıflar Bankası
|18.590.763.052
|0,42
|Gübre Fabrikaları
|17.434.800.000
|30,71
|Türk Hava Yolları
|16.463.400.000
|0,37
- Kaynak: AA
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