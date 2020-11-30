Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 839 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.204.062.471
|1,06
|Bim Mağazalar
|42.959.400.000
|7,99
|ASELSAN
|40.743.600.000
|2,52
|Ford Otosan
|40.705.560.000
|8,53
|Ereğli Demir Çelik
|40.005.000.000
|0,99
|Enka İnşaat
|39.312.000.000
|0,80
|Garanti Bankası
|37.968.000.000
|0,63
|Turkcell
|33.264.000.000
|1,64
|Akbank
|32.500.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|30.104.799.300
|0,46
|Türk Telekom
|26.600.000.000
|2,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.749.860.262
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|24.302.000.000
|1,11
|Tüpraş
|23.126.213.120
|2,39
|Şişe Cam
|20.554.166.317
|0,94
|Sabancı Holding
|20.179.594.878
|0,55
|Arçelik
|18.798.758.663
|1,48
|Vakıflar Bankası
|18.239.257.028
|0,41
|Gübre Fabrikaları
|17.150.900.000
|30,21
|Türk Hava Yolları
|16.104.600.000
|0,37
- Kaynak: AA
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