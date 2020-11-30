Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 798 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.733.241.602 1,03 Bim Mağazalar 42.504.000.000 7,91 Enka İnşaat 39.760.000.000 0,81 ASELSAN 39.421.200.000 2,44 Ereğli Demir Çelik 38.500.000.000 0,96 Ford Otosan 37.828.098.000 7,93 Garanti Bankası 36.750.000.000 0,61 Turkcell 32.560.000.000 1,60 Akbank 31.304.000.000 0,53 İş Bankası (C) 29.294.804.700 0,45 Türk Telekom 26.880.000.000 2,51 Yapı ve Kredi Bankası 24.158.566.672 0,52 İskenderun Demir Çelik 23.722.000.000 1,08 Tüpraş 22.775.626.240 2,36 Şişe Cam 20.829.855.582 0,95 Sabancı Holding 19.669.493.895 0,54 Arçelik 18.420.350.868 1,45 Vakıflar Bankası 17.731.526.104 0,40 Gübre Fabrikaları 17.267.800.000 30,41 Türk Hava Yolları 15.732.000.000 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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