Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 890 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.483.011.256 1,07 Bim Mağazalar 42.716.520.000 7,95 ASELSAN 41.017.200.000 2,54 Ford Otosan 40.319.559.000 8,45 Enka İnşaat 39.872.000.000 0,81 Ereğli Demir Çelik 39.550.000.000 0,98 Garanti Bankası 38.766.000.000 0,64 Turkcell 33.638.000.000 1,66 Akbank 32.812.000.000 0,56 İş Bankası (C) 30.554.796.300 0,47 Türk Telekom 27.195.000.000 2,54 Yapı ve Kredi Bankası 25.256.683.339 0,54 İskenderun Demir Çelik 24.737.000.000 1,13 Tüpraş 23.314.027.520 2,41 Şişe Cam 21.197.441.269 0,97 Sabancı Holding 20.791.716.057 0,57 Arçelik 19.014.991.689 1,50 Vakıflar Bankası 18.356.425.703 0,42 Türk Hava Yolları 17.250.000.000 0,39 Gübre Fabrikaları 17.167.600.000 30,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

F.Bahçe'ye attığı golde topun hızı 126 kilometreye ulaşan Aboubakar, rekor kırdı

Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı

Sigara içerken uyuya kalan yaşlı adam, canından oldu

Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı

Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz

Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı

Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu