Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 890 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.483.011.256
|1,07
|Bim Mağazalar
|42.716.520.000
|7,95
|ASELSAN
|41.017.200.000
|2,54
|Ford Otosan
|40.319.559.000
|8,45
|Enka İnşaat
|39.872.000.000
|0,81
|Ereğli Demir Çelik
|39.550.000.000
|0,98
|Garanti Bankası
|38.766.000.000
|0,64
|Turkcell
|33.638.000.000
|1,66
|Akbank
|32.812.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.554.796.300
|0,47
|Türk Telekom
|27.195.000.000
|2,54
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.256.683.339
|0,54
|İskenderun Demir Çelik
|24.737.000.000
|1,13
|Tüpraş
|23.314.027.520
|2,41
|Şişe Cam
|21.197.441.269
|0,97
|Sabancı Holding
|20.791.716.057
|0,57
|Arçelik
|19.014.991.689
|1,50
|Vakıflar Bankası
|18.356.425.703
|0,42
|Türk Hava Yolları
|17.250.000.000
|0,39
|Gübre Fabrikaları
|17.167.600.000
|30,24
- Kaynak: AA
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