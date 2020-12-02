??????? Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 864 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.863.395.964 1,07 Bim Mağazalar 42.564.720.000 7,92 Ford Otosan 42.039.018.000 8,81 ASELSAN 41.108.400.000 2,55 Ereğli Demir Çelik 40.600.000.000 1,01 Enka İnşaat 40.488.000.000 0,82 Garanti Bankası 39.018.000.000 0,65 Turkcell 33.748.000.000 1,66 Akbank 32.812.000.000 0,56 İş Bankası (C) 30.509.796.600 0,47 Türk Telekom 27.230.000.000 2,54 Yapı ve Kredi Bankası 25.172.212.826 0,54 İskenderun Demir Çelik 25.056.000.000 1,14 Tüpraş 23.539.404.800 2,44 Şişe Cam 21.381.234.112 0,98 Sabancı Holding 20.995.756.450 0,58 Arçelik 19.136.622.766 1,51 Vakıflar Bankası 18.356.425.703 0,42 Türk Hava Yolları 16.960.200.000 0,39 Gübre Fabrikaları 16.950.500.000 29,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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