Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 843 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.280.139.413 1,06 Bim Mağazalar 42.504.000.000 7,91 Enka İnşaat 40.880.000.000 0,83 Ford Otosan 40.670.469.000 8,52 Ereğli Demir Çelik 40.600.000.000 1,01 ASELSAN 40.538.400.000 2,51 Garanti Bankası 38.472.000.000 0,64 Turkcell 33.220.000.000 1,64 Akbank 32.032.000.000 0,54 İş Bankası (C) 29.789.801.400 0,46 Türk Telekom 26.600.000.000 2,48 Yapı ve Kredi Bankası 24.834.330.775 0,53 İskenderun Demir Çelik 24.563.000.000 1,12 Tüpraş 22.913.356.800 2,37 Şişe Cam 21.013.648.425 0,96 Sabancı Holding 20.567.271.624 0,57 Arçelik 19.001.477.125 1,50 Vakıflar Bankası 18.043.975.904 0,41 Türk Hava Yolları 17.001.600.000 0,39 Gübre Fabrikaları 16.078.760.000 28,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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