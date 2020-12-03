Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 838 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.395.934.555 1,09 Bim Mağazalar 43.171.920.000 8,03 Ereğli Demir Çelik 40.670.000.000 1,01 ASELSAN 40.652.400.000 2,52 Enka İnşaat 40.600.000.000 0,83 Ford Otosan 40.459.923.000 8,48 Garanti Bankası 38.640.000.000 0,64 Turkcell 34.606.000.000 1,71 Akbank 32.396.000.000 0,55 İş Bankası (C) 30.194.798.700 0,47 Türk Telekom 26.810.000.000 2,50 Yapı ve Kredi Bankası 24.918.801.288 0,53 İskenderun Demir Çelik 24.853.000.000 1,14 Tüpraş 23.113.692.160 2,39 Şişe Cam 21.411.866.253 0,98 Sabancı Holding 20.812.120.096 0,57 Arçelik 19.447.457.740 1,53 Vakıflar Bankası 18.161.144.578 0,41 Türk Hava Yolları 16.822.200.000 0,38 Gübre Fabrikaları 16.639.880.000 29,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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