Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 830 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.091.626.789
|1,08
|Ford Otosan
|43.547.931.000
|9,12
|Bim Mağazalar
|42.595.080.000
|7,92
|Ereğli Demir Çelik
|40.845.000.000
|1,02
|ASELSAN
|40.492.800.000
|2,51
|Enka İnşaat
|40.376.000.000
|0,82
|Garanti Bankası
|38.472.000.000
|0,64
|Turkcell
|34.782.000.000
|1,71
|Akbank
|32.188.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|29.924.800.500
|0,46
|Türk Telekom
|27.475.000.000
|2,56
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.918.801.288
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|24.824.000.000
|1,13
|Tüpraş
|23.314.027.520
|2,41
|Şişe Cam
|21.411.866.253
|0,98
|Sabancı Holding
|20.791.716.057
|0,57
|Arçelik
|19.325.826.663
|1,52
|Vakıflar Bankası
|18.122.088.353
|0,41
|Türk Hava Yolları
|16.891.200.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|16.766.800.000
|29,53
- Kaynak: AA
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