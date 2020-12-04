Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

04.12.2020 19:11
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 828 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 828 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.888.754.9441,07
Bim Mağazalar42.929.040.0007,99
Ford Otosan42.916.293.0008,99
Ereğli Demir Çelik40.670.000.0001,01
ASELSAN40.378.800.0002,50
Enka İnşaat39.984.000.0000,81
Garanti Bankası38.262.000.0000,63
Turkcell34.430.000.0001,70
Akbank32.136.000.0000,54
İş Bankası (C)29.744.801.7000,46
Türk Telekom27.580.000.0002,57
İskenderun Demir Çelik25.056.000.0001,14
Yapı ve Kredi Bankası24.580.919.2360,53
Tüpraş23.439.237.1202,43
Şişe Cam21.442.498.3930,98
Sabancı Holding20.812.120.0960,57
Arçelik19.217.710.1501,51
Vakıflar Bankası18.043.975.9040,41
Gübre Fabrikaları17.067.400.00030,06
Türk Hava Yolları16.794.600.0000,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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