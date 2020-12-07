Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 810 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.990.190.867
|1,08
|Ford Otosan
|44.565.570.000
|9,34
|Ereğli Demir Çelik
|42.805.000.000
|1,06
|Bim Mağazalar
|42.716.520.000
|7,95
|ASELSAN
|40.196.400.000
|2,49
|Enka İnşaat
|40.040.000.000
|0,81
|Garanti Bankası
|37.422.000.000
|0,62
|Turkcell
|33.836.000.000
|1,67
|Akbank
|31.408.000.000
|0,53
|İş Bankası (C)
|28.889.807.400
|0,45
|Türk Telekom
|27.055.000.000
|2,52
|İskenderun Demir Çelik
|25.607.000.000
|1,17
|Tüpraş
|24.203.015.680
|2,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.905.155.134
|0,51
|Şişe Cam
|20.983.016.285
|0,96
|Sabancı Holding
|20.791.716.057
|0,57
|Arçelik
|18.906.875.176
|1,49
|Vakıflar Bankası
|17.419.076.305
|0,39
|Sasa Polyester
|17.081.400.000
|6,78
|Türk Hava Yolları
|16.932.600.000
|0,39
- Kaynak: AA
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