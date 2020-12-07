Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 810 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.990.190.867 1,08 Ford Otosan 44.565.570.000 9,34 Ereğli Demir Çelik 42.805.000.000 1,06 Bim Mağazalar 42.716.520.000 7,95 ASELSAN 40.196.400.000 2,49 Enka İnşaat 40.040.000.000 0,81 Garanti Bankası 37.422.000.000 0,62 Turkcell 33.836.000.000 1,67 Akbank 31.408.000.000 0,53 İş Bankası (C) 28.889.807.400 0,45 Türk Telekom 27.055.000.000 2,52 İskenderun Demir Çelik 25.607.000.000 1,17 Tüpraş 24.203.015.680 2,50 Yapı ve Kredi Bankası 23.905.155.134 0,51 Şişe Cam 20.983.016.285 0,96 Sabancı Holding 20.791.716.057 0,57 Arçelik 18.906.875.176 1,49 Vakıflar Bankası 17.419.076.305 0,39 Sasa Polyester 17.081.400.000 6,78 Türk Hava Yolları 16.932.600.000 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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