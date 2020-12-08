Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 833 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.750.960.281
|1,09
|Ereğli Demir Çelik
|45.395.000.000
|1,13
|Ford Otosan
|43.477.749.000
|9,11
|Bim Mağazalar
|42.746.880.000
|7,95
|ASELSAN
|40.356.000.000
|2,50
|Enka İnşaat
|40.152.000.000
|0,82
|Garanti Bankası
|37.632.000.000
|0,62
|Turkcell
|34.430.000.000
|1,70
|Akbank
|31.512.000.000
|0,53
|İş Bankası (C)
|28.889.807.400
|0,45
|Türk Telekom
|27.650.000.000
|2,58
|İskenderun Demir Çelik
|26.912.000.000
|1,23
|Tüpraş
|24.378.309.120
|2,52
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.158.566.672
|0,52
|Şişe Cam
|21.779.451.939
|1,00
|Sabancı Holding
|21.077.372.607
|0,58
|Arçelik
|18.825.787.791
|1,48
|Vakıflar Bankası
|17.458.132.530
|0,40
|Türk Hava Yolları
|17.153.400.000
|0,39
|Sasa Polyester
|16.375.900.000
|6,50
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi