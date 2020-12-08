Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 833 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.750.960.281 1,09 Ereğli Demir Çelik 45.395.000.000 1,13 Ford Otosan 43.477.749.000 9,11 Bim Mağazalar 42.746.880.000 7,95 ASELSAN 40.356.000.000 2,50 Enka İnşaat 40.152.000.000 0,82 Garanti Bankası 37.632.000.000 0,62 Turkcell 34.430.000.000 1,70 Akbank 31.512.000.000 0,53 İş Bankası (C) 28.889.807.400 0,45 Türk Telekom 27.650.000.000 2,58 İskenderun Demir Çelik 26.912.000.000 1,23 Tüpraş 24.378.309.120 2,52 Yapı ve Kredi Bankası 24.158.566.672 0,52 Şişe Cam 21.779.451.939 1,00 Sabancı Holding 21.077.372.607 0,58 Arçelik 18.825.787.791 1,48 Vakıflar Bankası 17.458.132.530 0,40 Türk Hava Yolları 17.153.400.000 0,39 Sasa Polyester 16.375.900.000 6,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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