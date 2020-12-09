Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 828 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.598.806.399 1,09 Ereğli Demir Çelik 47.425.000.000 1,18 Ford Otosan 42.951.384.000 9,00 Bim Mağazalar 42.230.760.000 7,86 ASELSAN 40.196.400.000 2,49 Enka İnşaat 40.096.000.000 0,82 Garanti Bankası 38.052.000.000 0,63 Turkcell 33.990.000.000 1,68 Akbank 31.668.000.000 0,54 İş Bankası (C) 28.979.806.800 0,45 Türk Telekom 27.790.000.000 2,59 İskenderun Demir Çelik 27.405.000.000 1,25 Yapı ve Kredi Bankası 24.411.978.211 0,52 Tüpraş 23.940.075.520 2,48 Şişe Cam 21.840.716.220 1,00 Sabancı Holding 21.465.049.354 0,59 Arçelik 19.298.797.535 1,52 Vakıflar Bankası 17.380.020.080 0,39 Sasa Polyester 17.164.400.000 6,81 Türk Hava Yolları 16.987.800.000 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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