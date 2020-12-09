Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 828 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.801.678.243 1,10 Ereğli Demir Çelik 47.390.000.000 1,18 Ford Otosan 42.986.475.000 9,01 Bim Mağazalar 41.653.920.000 7,75 ASELSAN 40.629.600.000 2,52 Enka İnşaat 40.152.000.000 0,82 Garanti Bankası 38.976.000.000 0,64 Turkcell 33.968.000.000 1,67 Akbank 32.240.000.000 0,55 İş Bankası (C) 29.474.803.500 0,46 Türk Telekom 27.685.000.000 2,58 İskenderun Demir Çelik 27.173.000.000 1,24 Yapı ve Kredi Bankası 24.749.860.262 0,53 Tüpraş 23.915.033.600 2,47 Şişe Cam 21.534.394.815 0,99 Sabancı Holding 21.485.453.393 0,59 Arçelik 20.190.758.765 1,59 Vakıflar Bankası 17.770.582.329 0,40 Türk Hava Yolları 16.974.000.000 0,39 Sasa Polyester 16.799.200.000 6,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: İbrahim Kalın'dan AB'nin yaptırım taslak metnine sert tepki! Liderlere çağrı yaptı

CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Parti kurmak herkesin en doğal hakkı

Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor

Halk endişeli! Hatay'da vaka artışı nedeniyle yoğun bakım doluluk oranı yükseldi

Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı

Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü

Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim