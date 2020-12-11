Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 844 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 50.190.000.000 1,25 Koç Holding 48.308.857.853 1,11 Ford Otosan 43.583.022.000 9,13 Bim Mağazalar 42.595.080.000 7,92 Enka İnşaat 40.376.000.000 0,82 Garanti Bankası 40.026.000.000 0,66 ASELSAN 39.991.200.000 2,48 Turkcell 33.770.000.000 1,66 Akbank 32.812.000.000 0,56 İş Bankası (C) 29.609.802.600 0,46 İskenderun Demir Çelik 27.898.000.000 1,27 Türk Telekom 27.790.000.000 2,59 Tüpraş 25.417.548.800 2,63 Yapı ve Kredi Bankası 25.341.153.852 0,54 Şişe Cam 22.147.037.626 1,01 Sabancı Holding 21.465.049.354 0,59 Arçelik 20.893.516.099 1,65 Vakıflar Bankası 17.809.638.554 0,40 Türk Hava Yolları 17.125.800.000 0,39 Sasa Polyester 16.566.800.000 6,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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