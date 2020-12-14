Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 849 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 50.120.000.000 1,25 Koç Holding 49.018.909.306 1,12 Ford Otosan 43.547.931.000 9,12 Bim Mağazalar 42.382.560.000 7,88 Enka İnşaat 40.880.000.000 0,83 Garanti Bankası 40.824.000.000 0,68 ASELSAN 40.264.800.000 2,49 Turkcell 34.100.000.000 1,68 Akbank 33.384.000.000 0,57 İş Bankası (C) 30.149.799.000 0,47 Türk Telekom 28.035.000.000 2,61 İskenderun Demir Çelik 27.898.000.000 1,27 Tüpraş 26.469.309.440 2,74 Yapı ve Kredi Bankası 26.101.388.468 0,56 Şişe Cam 22.545.255.453 1,03 Sabancı Holding 21.628.281.669 0,59 Arçelik 21.474.642.355 1,69 Vakıflar Bankası 18.083.032.129 0,41 Türk Hava Yolları 17.512.200.000 0,40 Sasa Polyester 16.550.200.000 6,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti

Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu

ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına siber saldırıda Rusya iddiası ses getirdi! Büyükelçilik'ten yanıt gecikmedi

Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez

Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek

Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu