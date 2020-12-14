Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 845 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 49.980.000.000 1,24 Koç Holding 49.551.447.897 1,14 Ford Otosan 43.442.658.000 9,10 Bim Mağazalar 42.716.520.000 7,95 Enka İnşaat 40.768.000.000 0,83 ASELSAN 40.743.600.000 2,52 Garanti Bankası 40.572.000.000 0,67 Turkcell 34.298.000.000 1,69 Akbank 33.124.000.000 0,56 İş Bankası (C) 30.059.799.600 0,46 Türk Telekom 28.420.000.000 2,65 İskenderun Demir Çelik 27.753.000.000 1,27 Tüpraş 26.243.932.160 2,72 Yapı ve Kredi Bankası 25.847.976.929 0,55 Şişe Cam 22.453.359.032 1,03 Sabancı Holding 21.771.109.944 0,60 Arçelik 21.339.496.714 1,68 Vakıflar Bankası 17.926.807.229 0,41 Türk Hava Yolları 17.319.000.000 0,39 Gübre Fabrikaları 16.492.920.000 29,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak

Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar

Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır

38 yaşındaki adam, herkesin gözü önünde silahla karnına ateş etti

Burak'lı, Yusuf'lu ve Zeki'li Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax ile eşleşti

15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu

200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı