Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

15.12.2020 13:37
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 844 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 844 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding49.399.294.0141,13
Ereğli Demir Çelik49.385.000.0001,23
Ford Otosan44.284.842.0009,28
Bim Mağazalar43.080.840.0008,01
Aselsan40.880.400.0002,53
Garanti Bankası40.782.000.0000,67
Enka İnşaat40.656.000.0000,83
Turkcell34.276.000.0001,69
Akbank33.124.000.0000,56
İş Bankası (C)30.104.799.3000,46
Türk Telekom28.070.000.0002,62
İskenderun Demir Çelik27.521.000.0001,26
Tüpraş26.344.099.8402,73
Yapı ve Kredi Bankası25.847.976.9290,55
Şişe Cam22.392.094.7511,03
Sabancı Holding21.607.877.6290,59
Arçelik21.163.807.3811,67
Vakıflar Bankası18.239.257.0280,41
Türk Hava Yolları17.194.800.0000,39
Gübre Fabrikaları16.352.640.00028,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Koç Holding, Piyasa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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