Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 859 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 51.205.000.000 1,27 Koç Holding 51.072.986.727 1,17 Ford Otosan 44.495.388.000 9,32 Bim Mağazalar 42.807.600.000 7,96 Garanti Bankası 41.286.000.000 0,68 ASELSAN 41.268.000.000 2,56 Enka İnşaat 40.768.000.000 0,83 Turkcell 34.760.000.000 1,71 Akbank 33.488.000.000 0,57 İş Bankası (C) 30.599.796.000 0,47 Türk Telekom 28.420.000.000 2,65 İskenderun Demir Çelik 28.333.000.000 1,29 Tüpraş 27.496.028.160 2,85 Yapı ve Kredi Bank. 26.523.741.032 0,57 Şişe Cam 22.514.623.313 1,03 Sabancı Holding 21.648.685.708 0,60 Arçelik 20.798.914.150 1,64 Vakıflar Bankası 18.200.200.803 0,41 Türk Hava Yolları 17.567.400.000 0,40 Tofaş Oto. Fab. 16.500.000.000 4,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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