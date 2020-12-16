Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 841 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.489.730.176 1,16 Ereğli Demir Çelik 50.190.000.000 1,25 Ford Otosan 43.302.294.000 9,07 Bim Mağazalar 42.564.720.000 7,92 Garanti Bankası 40.824.000.000 0,68 ASELSAN 40.766.400.000 2,53 Enka İnşaat 40.208.000.000 0,82 Turkcell 34.848.000.000 1,72 Akbank 33.020.000.000 0,56 İş Bankası (C) 30.194.798.700 0,47 Türk Telekom 28.455.000.000 2,65 İskenderun Demir Çelik 27.840.000.000 1,27 Tüpraş 27.245.608.960 2,82 Yapı ve Kredi Bankası 25.847.976.929 0,55 Şişe Cam 21.840.716.220 1,00 Sabancı Holding 21.526.261.472 0,59 Arçelik 20.434.020.919 1,61 Vakıflar Bankası 17.887.751.004 0,40 Türk Hava Yolları 17.512.200.000 0,40 Tofaş Oto Fabrikası 16.230.000.000 4,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat

Adanaspor'u 5-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, kupada tur atladı

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi

ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu

Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak

Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi