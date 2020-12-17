Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 843 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.123.704.688
|1,17
|Ereğli Demir Çelik
|50.610.000.000
|1,26
|Ford Otosan
|43.547.931.000
|9,12
|Bim Mağazalar
|43.050.480.000
|8,01
|Garanti Bankası
|41.118.000.000
|0,68
|ASELSAN
|40.948.800.000
|2,54
|Enka İnşaat
|40.432.000.000
|0,82
|Turkcell
|35.134.000.000
|1,73
|Akbank
|33.228.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|30.194.798.700
|0,47
|Türk Telekom
|29.120.000.000
|2,72
|İskenderun Demir Çelik
|27.869.000.000
|1,27
|Tüpraş
|27.345.776.640
|2,83
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.932.447.442
|0,56
|Şişe Cam
|21.993.876.923
|1,01
|Sabancı Holding
|21.587.473.590
|0,59
|Arçelik
|20.109.671.381
|1,58
|Vakıflar Bankası
|18.043.975.904
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.802.000.000
|0,40
|Tofaş Oto Fabrikası
|16.130.000.000
|4,54
- Kaynak: AA
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