Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 843 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 51.123.704.688 1,17 Ereğli Demir Çelik 50.610.000.000 1,26 Ford Otosan 43.547.931.000 9,12 Bim Mağazalar 43.050.480.000 8,01 Garanti Bankası 41.118.000.000 0,68 ASELSAN 40.948.800.000 2,54 Enka İnşaat 40.432.000.000 0,82 Turkcell 35.134.000.000 1,73 Akbank 33.228.000.000 0,56 İş Bankası (C) 30.194.798.700 0,47 Türk Telekom 29.120.000.000 2,72 İskenderun Demir Çelik 27.869.000.000 1,27 Tüpraş 27.345.776.640 2,83 Yapı ve Kredi Bankası 25.932.447.442 0,56 Şişe Cam 21.993.876.923 1,01 Sabancı Holding 21.587.473.590 0,59 Arçelik 20.109.671.381 1,58 Vakıflar Bankası 18.043.975.904 0,41 Türk Hava Yolları 17.802.000.000 0,40 Tofaş Oto Fabrikası 16.130.000.000 4,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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