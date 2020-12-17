Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

17.12.2020 18:49
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 845 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 845 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.439.012.2151,16
Ereğli Demir Çelik50.190.000.0001,25
Ford Otosan43.337.385.0009,08
Bim Mağazalar43.202.280.0008,04
Enka İnşaat41.160.000.0000,84
Garanti Bankası41.034.000.0000,68
ASELSAN40.698.000.0002,52
Turkcell34.782.000.0001,71
Akbank33.280.000.0000,56
İş Bankası (C)30.149.799.0000,47
Türk Telekom29.435.000.0002,75
İskenderun Demir Çelik27.579.000.0001,26
Tüpraş27.045.273.6002,80
Yapı ve Kredi Bankası26.016.917.9550,56
Şişe Cam21.963.244.7831,01
Sabancı Holding21.403.837.2360,59
Arçelik20.123.185.9451,58
Vakıflar Bankası18.004.919.6790,41
Türk Hava Yolları17.953.800.0000,41
Coca Cola İçecek15.821.862.6401,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Piyasa, 190, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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