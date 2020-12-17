Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 845 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.439.012.215 1,16 Ereğli Demir Çelik 50.190.000.000 1,25 Ford Otosan 43.337.385.000 9,08 Bim Mağazalar 43.202.280.000 8,04 Enka İnşaat 41.160.000.000 0,84 Garanti Bankası 41.034.000.000 0,68 ASELSAN 40.698.000.000 2,52 Turkcell 34.782.000.000 1,71 Akbank 33.280.000.000 0,56 İş Bankası (C) 30.149.799.000 0,47 Türk Telekom 29.435.000.000 2,75 İskenderun Demir Çelik 27.579.000.000 1,26 Tüpraş 27.045.273.600 2,80 Yapı ve Kredi Bankası 26.016.917.955 0,56 Şişe Cam 21.963.244.783 1,01 Sabancı Holding 21.403.837.236 0,59 Arçelik 20.123.185.945 1,58 Vakıflar Bankası 18.004.919.679 0,41 Türk Hava Yolları 17.953.800.000 0,41 Coca Cola İçecek 15.821.862.640 1,84 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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