Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 851 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.616.525.078 1,16 Ereğli Demir Çelik 49.245.000.000 1,22 Ford Otosan 43.758.477.000 9,17 Bim Mağazalar 42.989.760.000 8,00 Enka İnşaat 41.160.000.000 0,84 Garanti Bankası 41.118.000.000 0,68 ASELSAN 40.857.600.000 2,53 Turkcell 35.706.000.000 1,76 Akbank 33.644.000.000 0,57 İş Bankası (C) 30.419.797.200 0,47 Türk Telekom 29.190.000.000 2,72 İskenderun Demir Çelik 27.579.000.000 1,26 Tüpraş 26.819.896.320 2,78 Yapı ve Kredi Bankası 26.016.917.955 0,56 Şişe Cam 21.993.876.923 1,01 Sabancı Holding 21.424.241.276 0,59 Arçelik 19.920.467.483 1,57 Türk Hava Yolları 18.202.200.000 0,41 Vakıflar Bankası 18.122.088.353 0,41 Coca Cola İçecek 15.987.203.649 1,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı

Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek

Yasadışı yollarla ele geçirilen tarihi eseler süpürge kutusu ve yedek lastiğin içinden çıktı

Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Pazarcılar yaptıkları defileyle mankenlere taş çıkarttı

Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada

Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar

Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var