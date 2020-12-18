Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 851 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.616.525.078
|1,16
|Ereğli Demir Çelik
|49.245.000.000
|1,22
|Ford Otosan
|43.758.477.000
|9,17
|Bim Mağazalar
|42.989.760.000
|8,00
|Enka İnşaat
|41.160.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|41.118.000.000
|0,68
|ASELSAN
|40.857.600.000
|2,53
|Turkcell
|35.706.000.000
|1,76
|Akbank
|33.644.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.419.797.200
|0,47
|Türk Telekom
|29.190.000.000
|2,72
|İskenderun Demir Çelik
|27.579.000.000
|1,26
|Tüpraş
|26.819.896.320
|2,78
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.016.917.955
|0,56
|Şişe Cam
|21.993.876.923
|1,01
|Sabancı Holding
|21.424.241.276
|0,59
|Arçelik
|19.920.467.483
|1,57
|Türk Hava Yolları
|18.202.200.000
|0,41
|Vakıflar Bankası
|18.122.088.353
|0,41
|Coca Cola İçecek
|15.987.203.649
|1,86
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi