Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 828 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.171.063.190
|1,13
|Ereğli Demir Çelik
|46.900.000.000
|1,17
|Bim Mağazalar
|44.689.920.000
|8,31
|Ford Otosan
|43.442.658.000
|9,10
|ASELSAN
|41.085.600.000
|2,55
|Garanti Bankası
|41.034.000.000
|0,68
|Enka İnşaat
|40.376.000.000
|0,82
|Turkcell
|34.232.000.000
|1,69
|Akbank
|33.020.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|29.564.802.900
|0,46
|Türk Telekom
|28.805.000.000
|2,69
|İskenderun Demir Çelik
|27.637.000.000
|1,26
|Tüpraş
|26.043.596.800
|2,70
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.256.683.339
|0,54
|Şişe Cam
|21.534.394.815
|0,99
|Sabancı Holding
|21.158.988.764
|0,58
|Arçelik
|20.177.244.201
|1,59
|Vakıflar Bankası
|17.770.582.329
|0,40
|Türk Hava Yolları
|16.863.600.000
|0,38
|Coca Cola İçecek
|15.885.455.336
|1,85
Kaynak: AA
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