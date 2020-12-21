Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 828 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 49.171.063.190 1,13 Ereğli Demir Çelik 46.900.000.000 1,17 Bim Mağazalar 44.689.920.000 8,31 Ford Otosan 43.442.658.000 9,10 ASELSAN 41.085.600.000 2,55 Garanti Bankası 41.034.000.000 0,68 Enka İnşaat 40.376.000.000 0,82 Turkcell 34.232.000.000 1,69 Akbank 33.020.000.000 0,56 İş Bankası (C) 29.564.802.900 0,46 Türk Telekom 28.805.000.000 2,69 İskenderun Demir Çelik 27.637.000.000 1,26 Tüpraş 26.043.596.800 2,70 Yapı ve Kredi Bankası 25.256.683.339 0,54 Şişe Cam 21.534.394.815 0,99 Sabancı Holding 21.158.988.764 0,58 Arçelik 20.177.244.201 1,59 Vakıflar Bankası 17.770.582.329 0,40 Türk Hava Yolları 16.863.600.000 0,38 Coca Cola İçecek 15.885.455.336 1,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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