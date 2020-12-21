Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

21.12.2020 18:57
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 828 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 828 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding49.171.063.1901,13
Ereğli Demir Çelik46.900.000.0001,17
Bim Mağazalar44.689.920.0008,31
Ford Otosan43.442.658.0009,10
ASELSAN41.085.600.0002,55
Garanti Bankası41.034.000.0000,68
Enka İnşaat40.376.000.0000,82
Turkcell34.232.000.0001,69
Akbank33.020.000.0000,56
İş Bankası (C)29.564.802.9000,46
Türk Telekom28.805.000.0002,69
İskenderun Demir Çelik27.637.000.0001,26
Tüpraş26.043.596.8002,70
Yapı ve Kredi Bankası25.256.683.3390,54
Şişe Cam21.534.394.8150,99
Sabancı Holding21.158.988.7640,58
Arçelik20.177.244.2011,59
Vakıflar Bankası17.770.582.3290,40
Türk Hava Yolları16.863.600.0000,38
Coca Cola İçecek15.885.455.3361,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Demir Çelik, Piyasa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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