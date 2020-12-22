Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 851 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 49.906.473.624 1,14 Ereğli Demir Çelik 49.700.000.000 1,24 Ford Otosan 44.074.296.000 9,23 Bim Mağazalar 43.718.400.000 8,13 Garanti Bankası 42.168.000.000 0,70 ASELSAN 40.857.600.000 2,53 Enka İnşaat 40.768.000.000 0,83 Turkcell 34.540.000.000 1,70 Akbank 33.592.000.000 0,57 İş Bankası (C) 30.194.798.700 0,47 İskenderun Demir Çelik 29.203.000.000 1,33 Türk Telekom 29.155.000.000 2,72 Tüpraş 26.068.638.720 2,70 Yapı ve Kredi Bankası 25.763.506.416 0,55 Şişe Cam 21.840.716.220 1,00 Sabancı Holding 21.465.049.354 0,59 Arçelik 20.231.302.458 1,59 Vakıflar Bankası 18.083.032.129 0,41 Gübre Fabrikaları 17.251.100.000 30,38 Türk Hava Yolları 17.139.600.000 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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