Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 860 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.439.012.215 1,16 Ereğli Demir Çelik 49.035.000.000 1,22 Bim Mağazalar 44.811.360.000 8,34 Ford Otosan 44.004.114.000 9,22 Garanti Bankası 42.336.000.000 0,70 Enka İnşaat 41.272.000.000 0,84 ASELSAN 41.154.000.000 2,55 Turkcell 34.716.000.000 1,71 Akbank 34.008.000.000 0,58 İş Bankası (C) 30.239.798.400 0,47 Türk Telekom 29.400.000.000 2,74 İskenderun Demir Çelik 28.942.000.000 1,32 Tüpraş 26.469.309.440 2,74 Yapı ve Kredi Bankası 25.847.976.929 0,55 Şişe Cam 22.024.509.064 1,01 Sabancı Holding 21.546.665.511 0,59 Arçelik 20.528.622.868 1,62 Gübre Fabrikaları 18.971.200.000 33,41 Vakıflar Bankası 18.161.144.578 0,41 Türk Hava Yolları 17.277.600.000 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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