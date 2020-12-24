Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 876 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.236.140.371 1,15 Ereğli Demir Çelik 49.455.000.000 1,23 Bim Mağazalar 44.629.200.000 8,30 Ford Otosan 43.618.113.000 9,14 Garanti Bankası 41.748.000.000 0,69 Enka İnşaat 41.496.000.000 0,84 ASELSAN 41.108.400.000 2,55 Turkcell 34.518.000.000 1,70 Akbank 33.540.000.000 0,57 İş Bankası (C) 30.239.798.400 0,47 İskenderun Demir Çelik 28.971.000.000 1,32 Türk Telekom 28.910.000.000 2,70 Tüpraş 26.794.854.400 2,77 Yapı ve Kredi Bankası 25.763.506.416 0,55 Şişe Cam 21.810.084.080 1,00 Sabancı Holding 21.281.413.000 0,58 Gübre Fabrikaları 20.858.300.000 36,74 Arçelik 20.542.137.432 1,62 Vakıflar Bankası 18.004.919.679 0,41 Türk Hava Yolları 17.581.200.000 0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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