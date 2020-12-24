Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 876 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.236.140.371
|1,15
|Ereğli Demir Çelik
|49.455.000.000
|1,23
|Bim Mağazalar
|44.629.200.000
|8,30
|Ford Otosan
|43.618.113.000
|9,14
|Garanti Bankası
|41.748.000.000
|0,69
|Enka İnşaat
|41.496.000.000
|0,84
|ASELSAN
|41.108.400.000
|2,55
|Turkcell
|34.518.000.000
|1,70
|Akbank
|33.540.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.239.798.400
|0,47
|İskenderun Demir Çelik
|28.971.000.000
|1,32
|Türk Telekom
|28.910.000.000
|2,70
|Tüpraş
|26.794.854.400
|2,77
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.763.506.416
|0,55
|Şişe Cam
|21.810.084.080
|1,00
|Sabancı Holding
|21.281.413.000
|0,58
|Gübre Fabrikaları
|20.858.300.000
|36,74
|Arçelik
|20.542.137.432
|1,62
|Vakıflar Bankası
|18.004.919.679
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.581.200.000
|0,40
Kaynak: AA
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