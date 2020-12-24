Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 30 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.641.884.059
|1,16
|Ereğli Demir Çelik
|49.980.000.000
|1,24
|Bim Mağazalar
|44.447.040.000
|8,27
|Ford Otosan
|43.337.385.000
|9,08
|Garanti Bankası
|41.748.000.000
|0,69
|Enka İnşaat
|41.104.000.000
|0,84
|ASELSAN
|41.085.600.000
|2,55
|Turkcell
|34.760.000.000
|1,71
|Akbank
|34.060.000.000
|0,58
|İş Bankası (C)
|30.059.799.600
|0,46
|Türk Telekom
|29.365.000.000
|2,74
|İskenderun Demir Çelik
|28.826.000.000
|1,32
|Tüpraş
|26.719.728.640
|2,77
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.594.565.391
|0,55
|Şişe Cam
|21.932.612.642
|1,00
|Sabancı Holding
|21.587.473.590
|0,59
|Gübre Fabrikaları
|20.858.300.000
|36,74
|Arçelik
|20.420.506.355
|1,61
|Vakıflar Bankası
|18.122.088.353
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.664.000.000
|0,40
Kaynak: AA
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