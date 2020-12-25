Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 875 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.616.525.078 1,16 Ereğli Demir Çelik 50.295.000.000 1,25 Bim Mağazalar 44.568.480.000 8,29 Ford Otosan 43.407.567.000 9,09 Garanti Bankası 41.874.000.000 0,69 ASELSAN 41.336.400.000 2,56 Enka İnşaat 41.272.000.000 0,84 Turkcell 34.980.000.000 1,72 Akbank 34.112.000.000 0,58 İş Bankası (C) 30.194.798.700 0,47 Türk Telekom 29.540.000.000 2,75 İskenderun Demir Çelik 29.029.000.000 1,33 Tüpraş 26.844.938.240 2,78 Yapı ve Kredi Bankası 25.679.035.903 0,55 Şişe Cam 22.147.037.626 1,01 Gübre Fabrikaları 21.977.200.000 38,71 Sabancı Holding 21.750.705.904 0,60 Arçelik 20.420.506.355 1,61 Vakıflar Bankası 18.122.088.353 0,41 Türk Hava Yolları 17.705.400.000 0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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