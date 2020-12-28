Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

28.12.2020 18:51
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 874 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 874 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.717.961.0001,16
Ereğli Demir Çelik49.700.000.0001,24
Bim Mağazalar44.659.560.0008,31
Ford Otosan43.618.113.0009,14
Garanti Bankası41.496.000.0000,69
ASELSAN41.062.800.0002,54
Enka İnşaat41.048.000.0000,83
Turkcell35.288.000.0001,74
Akbank34.008.000.0000,58
İş Bankası (C)30.689.795.4000,47
Türk Telekom29.610.000.0002,76
İskenderun Demir Çelik28.971.000.0001,32
Tüpraş27.020.231.6802,80
Yapı ve Kredi Bankası25.425.624.3650,54
Gübre Fabrikaları23.513.600.00041,41
Şişe Cam22.208.301.9071,02
Sabancı Holding22.179.190.7300,61
Arçelik20.758.370.4581,63
Vakıflar Bankası18.083.032.1290,41
Türk Hava Yolları17.415.600.0000,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Demir Çelik, Piyasa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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