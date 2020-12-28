Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 874 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.717.961.000 1,16 Ereğli Demir Çelik 49.700.000.000 1,24 Bim Mağazalar 44.659.560.000 8,31 Ford Otosan 43.618.113.000 9,14 Garanti Bankası 41.496.000.000 0,69 ASELSAN 41.062.800.000 2,54 Enka İnşaat 41.048.000.000 0,83 Turkcell 35.288.000.000 1,74 Akbank 34.008.000.000 0,58 İş Bankası (C) 30.689.795.400 0,47 Türk Telekom 29.610.000.000 2,76 İskenderun Demir Çelik 28.971.000.000 1,32 Tüpraş 27.020.231.680 2,80 Yapı ve Kredi Bankası 25.425.624.365 0,54 Gübre Fabrikaları 23.513.600.000 41,41 Şişe Cam 22.208.301.907 1,02 Sabancı Holding 22.179.190.730 0,61 Arçelik 20.758.370.458 1,63 Vakıflar Bankası 18.083.032.129 0,41 Türk Hava Yolları 17.415.600.000 0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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