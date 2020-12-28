Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 874 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.717.961.000
|1,16
|Ereğli Demir Çelik
|49.700.000.000
|1,24
|Bim Mağazalar
|44.659.560.000
|8,31
|Ford Otosan
|43.618.113.000
|9,14
|Garanti Bankası
|41.496.000.000
|0,69
|ASELSAN
|41.062.800.000
|2,54
|Enka İnşaat
|41.048.000.000
|0,83
|Turkcell
|35.288.000.000
|1,74
|Akbank
|34.008.000.000
|0,58
|İş Bankası (C)
|30.689.795.400
|0,47
|Türk Telekom
|29.610.000.000
|2,76
|İskenderun Demir Çelik
|28.971.000.000
|1,32
|Tüpraş
|27.020.231.680
|2,80
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.425.624.365
|0,54
|Gübre Fabrikaları
|23.513.600.000
|41,41
|Şişe Cam
|22.208.301.907
|1,02
|Sabancı Holding
|22.179.190.730
|0,61
|Arçelik
|20.758.370.458
|1,63
|Vakıflar Bankası
|18.083.032.129
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.415.600.000
|0,40
Kaynak: AA
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