Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 877 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 51.072.986.727 1,17 Ereğli Demir Çelik 49.630.000.000 1,23 Bim Mağazalar 44.720.280.000 8,32 Ford Otosan 44.284.842.000 9,28 Garanti Bankası 41.664.000.000 0,69 Enka İnşaat 41.048.000.000 0,83 ASELSAN 40.971.600.000 2,54 Turkcell 35.222.000.000 1,74 Akbank 33.904.000.000 0,57 İş Bankası (C) 30.689.795.400 0,47 Türk Telekom 29.505.000.000 2,75 İskenderun Demir Çelik 28.855.000.000 1,32 Tüpraş 27.395.860.480 2,84 Yapı ve Kredi Bank. 25.594.565.391 0,55 Gübre Fabrikaları 24.716.000.000 43,53 Sabancı Holding 22.281.210.927 0,61 Şişe Cam 22.177.669.767 1,02 Arçelik 20.623.224.817 1,62 Vakıflar Bankası 18.083.032.129 0,41 Türk Hava Yolları 17.967.600.000 0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı

ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu

Son Dakika! AYM'den Osman Kavala kararı: Kişi hürriyeti ve güvenliği ihlal edilmedi

Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı

Türk araştırmacı, keçi sütünden Kovid-19'a karşı ilaç adayı moleküller geliştiriyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor

Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü