Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 877 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.072.986.727
|1,17
|Ereğli Demir Çelik
|49.630.000.000
|1,23
|Bim Mağazalar
|44.720.280.000
|8,32
|Ford Otosan
|44.284.842.000
|9,28
|Garanti Bankası
|41.664.000.000
|0,69
|Enka İnşaat
|41.048.000.000
|0,83
|ASELSAN
|40.971.600.000
|2,54
|Turkcell
|35.222.000.000
|1,74
|Akbank
|33.904.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.689.795.400
|0,47
|Türk Telekom
|29.505.000.000
|2,75
|İskenderun Demir Çelik
|28.855.000.000
|1,32
|Tüpraş
|27.395.860.480
|2,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.594.565.391
|0,55
|Gübre Fabrikaları
|24.716.000.000
|43,53
|Sabancı Holding
|22.281.210.927
|0,61
|Şişe Cam
|22.177.669.767
|1,02
|Arçelik
|20.623.224.817
|1,62
|Vakıflar Bankası
|18.083.032.129
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.967.600.000
|0,41
Kaynak: AA
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