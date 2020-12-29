Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 887 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 52.290.217.791 1,20 Ereğli Demir Çelik 52.255.000.000 1,30 Bim Mağazalar 45.904.320.000 8,54 Ford Otosan 44.319.933.000 9,29 Garanti Bankası 42.084.000.000 0,70 Enka İnşaat 41.608.000.000 0,85 ASELSAN 40.812.000.000 2,53 Turkcell 35.134.000.000 1,73 Akbank 34.424.000.000 0,58 İş Bankası (C) 31.049.793.000 0,48 Türk Telekom 29.960.000.000 2,79 İskenderun Demir Çelik 29.493.000.000 1,35 Tüpraş 27.395.860.480 2,84 Yapı ve Kredi Bankası 25.847.976.929 0,55 Gübre Fabrikaları 25.534.300.000 44,97 Sabancı Holding 23.321.816.931 0,64 Şişe Cam 22.147.037.626 1,01 Arçelik 20.636.739.381 1,63 Vakıflar Bankası 18.161.144.578 0,41 Türk Hava Yolları 17.815.800.000 0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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