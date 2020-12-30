Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 897 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 53.235.000.000 1,32 Koç Holding 53.101.705.167 1,22 Bim Mağazalar 46.632.960.000 8,68 Ford Otosan 43.898.841.000 9,20 Garanti Bankası 43.554.000.000 0,72 ASELSAN 42.043.200.000 2,60 Enka İnşaat 41.328.000.000 0,84 Akbank 35.880.000.000 0,61 Turkcell 35.728.000.000 1,76 İş Bankası (C) 31.499.790.000 0,49 Türk Telekom 30.205.000.000 2,82 İskenderun Demir Çelik 29.522.000.000 1,35 Gübre Fabrikaları 28.072.700.000 49,44 Tüpraş 27.045.273.600 2,80 Yapı ve Kredi Bankası 26.101.388.468 0,56 Sabancı Holding 23.342.220.971 0,64 Şişe Cam 22.300.198.329 1,02 Arçelik 20.596.195.688 1,62 Vakıflar Bankası 18.590.763.052 0,42 Türk Hava Yolları 17.802.000.000 0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü

TFF Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada

Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı

Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı

Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı

Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu